Рэкет по-тарски: два рецидивиста под угрозой ножом угнали и продали автомобиль омича

Фото: УМВД России по Омской области

История в стиле 90-х произошла в Тарском районе Омской области. Подробности рассказали в региональном управлении МВД.

В полицию обратился 38-летний житель Тары. Он рассказал, что две недели назад под лезвием ножа он отдал двум малознакомым мужчинам свой автомобиль. Также парни заставили его записать видео, где потерпевший говорит о продаже авто и отсутствии претензий к покупателям.

А забрать машину омичи решили взамен якобы утерянного ПТС на автомобиль «»Мерседес.

- К заявителю с просьбой оставить у себя в доме некоторые документы обратился малознакомый 32-летний тарчанин. Через несколько часов мужчина вернулся и стал требовать от потерпевшего паспорт транспортного средства на «Мерседес»: документ, со слов злоумышленника, он якобы в числе прочих бумаг также оставлял ему на хранение, - уточнили в УМВД.

Как оказалось, машина, стоявшая во дворе потерпевшего, была не на ходу. Но двум вымогателям всё же удалось угнать автомобиль и быстро его продать.

Оперативники задержали двух подозреваемых. Это были два рецидивиста. Один судим за наркотики и сейчас находится под домашним арестом. Второго определили в СИЗО. Ранее он уже отбывал сроки за присвоение и растрату, кражи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и угон.

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