Омский облсуд отказал известной тарской семье Привалихиных в апелляции на возврат троих детей в семью

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Омский областной суд отказал Надежде Привалихиной в возврате троих малолетних сыновей в семью. Об этом сообщил юрист Никита Сорокин, который взялся бесплатно защищать семью.

- На суде судьи постоянно перебивали, ограничили во времени выступления. По отношению к делу у суда уже было сформировано мнение и, к сожалению, нам не удалось переубедить, - написал он по итогам заседания. Но, по его словам, они собираются обращаться в третью инстанцию. Кроме того, тарские власти идут дальше и готовят апелляция и по делу о лишении Надежды и ее мужа Виктора родительских прав.

А как сообщает омская журналистка Наталья Граф, которая пристально следила за развитием событий в этой семье, родители, живущие в селе, должны еще выплачивать по 30 тысяч рублей в виде алиментов. Такой размер алиментов рассчитали, исходя из средней зарплаты по России - 60 тысяч рублей в месяц, без учета, что такие деньги заработать в селе Омской области нереально. На паре уже висит крупный долг - 252 тысячи рублей, поскольку алименты начислили с того дня, когда опека подала иск в суд - с ноября 2022 года. При этом, как отмечает журналистка, пока шел суд, до изъятия, почти весь период, засчитанный по документам на выплату алиментов, трое маленьких сыновей были на содержании у родителей.

Напомним, громкая история семьи Привалиханых развернулась 2 ноября 2022 года. В этот день в дом к родителям малышей пришли с проверкой органы опеки. Надежду они наши в неудовлетворительном состоянии, и сразу забрали детей. При этом через неделю 8-месячный ребенок оказался уже в новой семье - богатой бизнес-вумен из Свердловской области, и вопреки российскому законодательству, его разлучили со старшими братьями. Общественность в штуки приняла такое положение вещей - был инициирован суд, решение которого в конечном итоге все равно не было вынесено вразрез с мнением тарских властей. Детей забрали, несмотря на многие положительные моменты, собирались увезти в детский дом. Но заявление на опеку подала бабушка - сейчас дети там.