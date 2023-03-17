Омичи массово жалуются в прокуратуру на проблемы с общественным транспортом

В Омске продолжается транспортная реформа. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Результаты проверки доступности общественного транспорта в городе Омске оказались плачевными. По словам областного зампрокурора Дмитрия Егорова, в большинстве случаев люди жаловались на отсутствие автобусов.

- По горячей линии 9 из 10 звонков касались города Омска. Проблем много, жители жаловались, что они не могут уехать утром на работу. Также омичи сообщали, что подъезжают автобусы недостаточной вместимости, - рассказал специалист надзорного органа в интервью ГТРК «Иртыш».

Такая тенденция наблюдается в основном на окраинах города - в отдаленных микрорайонах. Очень редко ходят автобусы и маршрутки в Амуре-2, на Московке, в Рябиновке и Авиагородке.

Теперь, по логике, прокуратура должна заняться этим вопросом и наказать виновных в транспортном коллапсе.

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