С 18 марта до 7 мая Ленинградский мост в Омске перекроют полностью 8 раз

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Как пояснили в администрации Омска, для ускорения сроков капремонта Ленинградского моста, который начат в феврале, в ведомстве утвердили даты полного перекрытия одной из основных переправ мегаполиса. В это время водители не смогут проехать. Выглядит он следующим образом:

- с 23 часов 18 марта до 5 часов 19 марта;

- с 23 часов 25 марта до 5 часов 26 марта;

- с 23 часов 1 апреля до 5 часов 2 апреля;

- с 23 часов 8 апреля до 5 часов 9 апреля;

- с 23 часов 15 апреля до 5 часов 16 апреля;

- с 23 часов 22 апреля до 5 часов 23 апреля;

- с 23 часов 29 апреля до 5 часов 30 апреля;

- с 23 часов 6 мая до 5 часов 7 мая 2023 года.

Запрет на движение всех видов транспорта будет распространяться на участки дорог от улицы Суворова до улицы Ленина при движении в сторону центра и от улицы Ленина до улицы 3-я Островская при движении в сторону улицы Суворова.