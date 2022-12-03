Остался на втором этаже: в Омске при пожаре в частном доме погиб 6-летний малыш

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Сегодня утром при пожаре в частном доме в центре Омска погиб 6-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По предварительной версии, возгорание в доме по улице Кемеровской, где проживала семья из четырех человек, произошло утром 3 декабря из-за замыкания проводки.

Самостоятельно покинуть горящее строение удалось только родителям и 2-летнему малышу. Находившийся на втором этаже дома 6-летний ребенок выбраться не смог и погиб. Точную причину его гибели установят в ходе судмедэкспертизы.

Фото: СУ СК РФ по Омской области

Женщину и 2-летнего ребенка доставили в больницу. В данный момент их жизни ничего не угрожает.

- Состояние женщины сейчас оценивается как стабильное, ребенка - ближе к удовлетворительному. Обследования продолжаются. Оба госпитализированы, под наблюдением медиков, получают всю необходимую помощь, - сообщили в пресс-службе минздрава Омской области.

На место трагедии выехали прокурор Центрального округа Владимир Голубь и представители Следственного комитета. Организована проверка, в результате которой будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего, а также заведено уголовное дело.

Напомним, ранее жительница Омска спасла из горящего дома в Старом Кировске трех детей своей подруги.

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