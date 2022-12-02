«Я понимала, там дети. Их надо вытаскивать»: омичка спасла троих детей из горящего дома

Тушили пожар 12 машин и 56 человек личного состава подразделений МЧС.

Пожар в Старом Кировске, который уничтожил два жилых дома 1 декабря, чуть не унес жизни троих детей. Вызволить ребят из огненного плена помогла соседка. Подробности рассказывает региональное МЧС.

Утром четверга как спичка вспыхнул частный жилой дом. Огонь тут же перекинулся на соседнее здание и хозпостройки. Как оказалось, в одном из помещений находились дети, их тут же ринулась спасать соседка.

Наталья – так зовут спасительницу, рассказывает, что медлить не стала. Она точно знала, что мать ребят находится на сутках – она работает медиком. Поэтому женщина начала стучаться в дом, чтобы разбудить детей.

- Я буквально побежала к ним. Старший - ему 19, второму -13, а младшему - восемь. Старший сын подруги их открыл, и мы вместе поспешили в дом. Дети были все без верхней одежды, мы лишь успели схватить документы и выбежать на улицу. Уже было сложно дышать, крыша и стена горели. Потом дом совсем заволокло дымом, - рассказывает Наталья.

По данным регионального МЧС, площадь пожара составила 226 квадратов. В тушении было задействовано 12 единиц техники и 56 человек личного состава.

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