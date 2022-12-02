Оперативники задержали директоров «Межоблгаза» и «Юза-Инвест» за мошенничество с догазификацией

Главное, чтобы уголовное дело не затянуло сроки газификации жилых домов в Омской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 декабря в Омске под арест взяты директор ООО «Межоблгаз» Константин Гуляев и учредитель ООО «Межоблгаз» и ООО «Юза», директор ООО «Юза-Инвест» Дмитрий Панченко. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Начальников обвиняют в мошенничестве в крупном размере. По версии следователей, мужчины брали деньги с жителей за догазификацию, которую президент России Владимир Путин объявил бесплатной. Собрать с потерпевших им удалось 3 млн 932 тысячи рублей.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех эпизодов и обстоятельств совершенного преступления, а также всех причастных лиц, расследование продолжается, - уточняют в пресс-службе ведомства.

Напомним, что программ бесплатной догазификации начала официально действовать, согласно постановлению правительства РФ, с сентября 2021 года. Она предполагает бесплатное подведение газовой трубы до границы участка придомовой территории. Далее будущий потребитель тянет сети за свой счет. Льготникам часть расходов возмещается.

В Омской области на участие в программе подали заявки более 5 тысяч омичей. Их число постоянно растет. Однако исполнение работ «хромает». Об этом еще в сентябре заявлял генсек партии «Единая Россия» Андрей Турчак, находившийся с рабочей поездкой в регионе.

Отметим, что действие программы бесплатной догазификации должно было завершиться в 2025 году, однако, по решению федерального правительства, с 1 декабря 2022 года это направление будет бессрочным. Наверняка, это еще сильнее может затянут сроки исполнения обязательств перед заявителями.

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