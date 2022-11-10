В Омской области планируется в 2022 году подключить к газу 3 692 жилых дома

Фото: пресс-служба правительства Омской области
Накануне губернатор Омской области Александр Бурков провел межведомственное совещание по вопросам реализации в регионе программы социальной догазификации.
В 2022 году в Омской области планируют провести газ и подключить к сети свыше 3,6 тысяч жилых домов.
По словам министра энергетики и ЖКХ Омской области Владимира Шнипко, на данный момент по программе социальной догазификации газ подведён до границ 3,4 тысяч земельных участков. Подключено к газоснабжению свыше 1,6 тысяч домов.
- Социальная догазификация - ключевой для нас вопрос, исполнение этой программы поручено Президентом России Владимиром Путиным. Мы не можем её не выполнить, – отметил губернатор Александр Бурков.
Глава региона поручил изучить и проработать возможность видоизменения данной меры поддержки. Сейчас жители Омской области получают денежную компенсацию только после подключения домов к газу, в связи с чем многим приходится искать средства для оплаты работ по внутренней газовой разводке. По его мнению, необходимо изменить сложившуюся ситуацию. Отличным выходом из нее может стать внедрение сертификатов социальной догазификации, с помощью которых можно будет рассчитаться с подрядчиком.
Напомним, на единовременные денежные компенсации по социальной догазификации в Омской области было выделено из бюджета 250 миллионов рублей. Размер выплаты составляет от 100 до 130 тысяч рублей.
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