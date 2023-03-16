Генпрокурор Игорь Краснов доложил президенту об аварийных домах в Омске и области

Фото: Генрокуратура РФ.

Глава федеральной прокуратуры Игорь Краснов отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о проведенной ведомством работе. Не обошлось без упоминания об Омской области. Напомним, в декабре 2022 года руководитель ведомства посетил Омск и провел встречу с жителями. Рассказы омичей о накопившихся проблемах шокировали Краснова. Особенно ситуация с аварийным жильем.

- Во время одного из приемов граждан пожилая жительница Омска в красках рассказала мне, как в ее квартире через отверстие в прогнившем полу виден подвал дома, который, по ее мнению, вот-вот рухнет. Подобное состояние домов в данном областном центре не редкость. Некоторые из них без дополнительных декораций готовы к съемкам сцен апокалипсиса, - поделился впечатлениями Краснов.

Между тем, глава надзорного органа пояснил, что подобная проблема имеется во многих регионах. Также Краснов упомянул, что число жалоб прокуратуру за последнее время выросло в полтора раза. Чаще всего россиян беспокоят вопросы качества коммунальных услуг.

Напомним, ситуация в Омске с аварийными дома усугубляется с каждым днем. Всё чаще жители жалуются на лопнувшие несущие стены и подмыв фундамента. Их переживания можно понять, так как в 12 августа 2022 года в Нефтяниках рухнули стены жилой пятиэтажки на улице 20-го Партсъезда.

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