Бастрыкин поручил изучить ситуацию с выселением ветерана из квартиры из-за долга по микрокредиту

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил омским следователям сообщить о результатах проверки по факту ситуации с выселением ветерана боевых действий из единственного жилья.

Напомним, ранее по решение суда ветерана Афганской войны вместе с сыном выселили из единственного жилья из-за якобы долга перед микрокредитной организацией. Омич считает, что стал жертвой мошенников.

Отметим, сейчас СУ СК РФ по Омской области проводит доследственную проверку по факту возможного мошенничества в отношении ветерана.

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