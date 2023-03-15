Бастрыкин поручил изучить ситуацию с выселением ветерана из квартиры из-за долга по микрокредиту

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил омским следователям сообщить о результатах проверки по факту ситуации с выселением ветерана боевых действий из единственного жилья.
Напомним, ранее по решение суда ветерана Афганской войны вместе с сыном выселили из единственного жилья из-за якобы долга перед микрокредитной организацией. Омич считает, что стал жертвой мошенников.
Отметим, сейчас СУ СК РФ по Омской области проводит доследственную проверку по факту возможного мошенничества в отношении ветерана.
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