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Общество16 марта 2023 7:45

В Омске оказались самые скупые женихи

На покупку обручального кольца возлюбленным они готовы потратить не более 6 тысяч рублей
Андрей ОБНОРСКИЙ
Щедростью омские женихи в 2022 году не отличились.

Щедростью омские женихи в 2022 году не отличились.

Фото: Иван МАКЕЕВ

5 844 рубля готовы потратить омские женихи на обручальное кольцо своей возлюбленной. Такие данные приводят аналитики ювелирного бренда «Sokolov».

В 2022 году мужчины, проживающие в Омской области, покупали украшения своей даме не дороже шести тысяч рублей. Чаще всего омичи отдавали предпочтения кольцам из радированного серебра – 62%, на втором месте изделия из белого золота – это 47%. 91% покупателей и вовсе приобретали украшения с фианитом.

Потратить 11 тысяч рублей на кольцо с легкостью могли жители Санкт-Петербурга. Именно мужчины из города на Неве заняли первую строчку рейтинга самых щедрых. На втором месте Саратов и Москва, где средний чек за украшение для дамы был в районе 10,2 тысячи рублей.

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