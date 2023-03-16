В Омске оказались самые скупые женихи

Щедростью омские женихи в 2022 году не отличились. Фото: Иван МАКЕЕВ

5 844 рубля готовы потратить омские женихи на обручальное кольцо своей возлюбленной. Такие данные приводят аналитики ювелирного бренда «Sokolov».

В 2022 году мужчины, проживающие в Омской области, покупали украшения своей даме не дороже шести тысяч рублей. Чаще всего омичи отдавали предпочтения кольцам из радированного серебра – 62%, на втором месте изделия из белого золота – это 47%. 91% покупателей и вовсе приобретали украшения с фианитом.

Потратить 11 тысяч рублей на кольцо с легкостью могли жители Санкт-Петербурга. Именно мужчины из города на Неве заняли первую строчку рейтинга самых щедрых. На втором месте Саратов и Москва, где средний чек за украшение для дамы был в районе 10,2 тысячи рублей.

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