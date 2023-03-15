Две жительницы Омской области пойдут под суд за махинации с материнским капиталом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области директор кредитного потребительского кооператива и ее сотрудница могут отправиться в колонию за махинации с материнским капиталом.

— По версии следствия, 29-летняя директор КПК «ИнвестКапиталПлюс» и 31-летняя сотрудница организации подыскивали граждан из числа обладателей сертификатов на материнский капитал, оформляли с ними договоры займа и купли-продажи недвижимости, куда незаконно включали комиссию за оказанные услуги, тем самым фиктивно увеличивая стоимость объектов. В некоторых случаях предоставление займов имитировалось, путем перечисления денежных средств между счетами.

В качестве комиссии за совершение сделок женщины получали от 28 до 53 тысяч рублей.

С июля 2017 по февраля 2022 года злоумышленницы совершили 60 хищений средства маткапитала. Размер ущерба, причиненного Пенсионному фонду РФ (ныне — Соцфонд РФ) составил более 29 миллионов рублей.

В ближайшее время уголовное дело рассмотрит Тарский городской суд Омской области.

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