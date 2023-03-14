В Омской области у супруги депутата конфисковали квартиру, приобретенную на неподтвержденные доходы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области суд по иску прокуратуры изъял в доход государству квартиру, приобретенную на неподтвержденные доходы супругой депутата совета Тевризского района.

Ранее надзорное ведомство установило, что народный избранник и его супруга потратили 8,5 миллиона рублей на покупку автомобиля и квартиры в Омске. При этом их суммарный доход за последние три года был существенно ниже стоимости приобретенного имущества. Объяснить происхождение средств депутат не смог.

В связи с этим прокуратура обратилась с иском об изъятии имущества супружеской четы в Тевризский районный суд, однако инстанция его не удовлетворила. Тогда надзорное ведомство подало апелляцию в Омский областной суд, который отменил решение суда первой инстанции и поставил конфисковать в доход государства квартиру, приобретенную супругой депутата.

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