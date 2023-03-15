Бывшую сноху омского экс-губернатора Полежаева хотели обанкротить как физлицо

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Межрайонная инспекция ФНС № 7 по Омской области уведомила региональный Арбитраж о требовании банкротить ООО «Санаторий «Рассвет», принадлежащий Нателе Полежаевой. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

В банке данных судебных приставов значится одно судебное производство на это юрлицо в размере 20 тысяч рублей. При этом, процедуру банкротства проходят и другие организации Полежаевой. В том числе ООО «Альфаинвест», ООО «Сибриэлтинвест».

Между тем, в 2020 году вводилась первая стадия банкротства в отношении самой Нателы как физлица.

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