В Омске вынесли приговор главе омского санатория «Рассвет» Нателе Полежаевой

СЕГОДНЯ 17:09 2019-12-25T17:11:55+03:00

Нателе Полежаевой придется отдать долг в 5 млн и ещё заплатить штраф в 350 тысяч рублей. Фото: "КП" Архив

Ее приговорили к штрафу в 350 тысяч рублей

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Директора ООО «Центр реабилитации «Рассвет» Нателу Полежаеву обвиняли сразу по двум уголовным статьям – «Невыплата заработной платы» и «Неисполнение решений суда».

Как установлено в ходе расследования, она не выплатила зарплату 81 сотруднику на общую сумму 3,7 млн рублей. Кроме того, она задолжала еще более 1,3 млн рублей.

– По результатам рассмотрения уголовного дела суд по совокупности преступлений назначил Нателе Полежаевой наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU