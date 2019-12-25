В Омске вынесли приговор главе омского санатория «Рассвет» Нателе Полежаевой
Ее приговорили к штрафу в 350 тысяч рублей
Нателе Полежаевой придется отдать долг в 5 млн и ещё заплатить штраф в 350 тысяч рублей.Фото: "КП" Архив
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Директора ООО «Центр реабилитации «Рассвет» Нателу Полежаеву обвиняли сразу по двум уголовным статьям – «Невыплата заработной платы» и «Неисполнение решений суда».
Как установлено в ходе расследования, она не выплатила зарплату 81 сотруднику на общую сумму 3,7 млн рублей. Кроме того, она задолжала еще более 1,3 млн рублей.
– По результатам рассмотрения уголовного дела суд по совокупности преступлений назначил Нателе Полежаевой наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU