Госавтоинспекция предупредила водителей о снегопаде с дождем в Омской области

Фото: Госавтоинспекция

15 марта Омскую область охватит непогода. Осадки разной интенсивности в виде снега и дождя ожидаются на протяжении суток. Метель и сильный ветер до 15 м/с усложнят видимость на дорогах.

- Убедительная просьба к водителям - быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, избегать необдуманных манёвров и резкого торможения, строго выполнять предписание дорожных знаков, - обращаются к омичам в Госавтоинспекции.

Лихачей и тех, кто соблюдает ПДД, просят быть предельно внимательными при проезде по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.

Конечно же, стоит помнить о своей безопасности и пешеходам. При переходе магистралей по пешеходным переходам необходимо остановиться и убедиться, что водители вас точно увидели и пропускают.

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