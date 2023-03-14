15 марта в Омске объявили штормовое предупреждение с метелью, гололедом и снежными заносами

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ГУ МЧС по Омской области объявило в регионе 15 марта штормовое предупреждение. В эти сутки синоптики прогнозируют неблагоприятную погоду в Омске и по области: осадки разной интенсивности, это снег, мокрый снег, дождь, отложение мокрого снега, порывы ветра 15–18 метров в секунду и метель.

- С учетом неблагоприятных погодных явлений, на автомобильных дорогах Омской области сохраняется риск возникновения ДТП, нарушений в работе автомобильного транспорта, - сообщили в пресс-службе спасателей.

В Кормиловском, Калачинском, нескольких местах Омского района созданы специальные дежурные группы для быстрой ликвидации возможных ЧС и помощи водителям на трассах.

По данным Обь-Иртышского УГМС, 16 марта погода в Омске отчасти нормализуется: ветер стихнет, но снег, мокрый снег и гололедица сохранятся. Температура воздуха продолжит колебаться – от -15 градусов ночью до +7 градусов в последующий день 17 марта.