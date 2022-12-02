«Хотел стать военным лётчиком»: омский врач Леонид Смотриков рассказал о несбывшейся мечте и четырех десятках лет в медицине

Фото: минздрав Омской области

Скромный до глубины души. Наверное, так могут охарактеризовать своего врача Леонида Смотрикова пациенты БСМП-1. Седина на его висках только прибавляет опытности. Да, ему 69 лет и 32 года из них он посвятил работе анестезиологом-реаниматологом в Больнице скорой медицинской помощи №1.

Совсем недавно ему было присвоено звание почетное члена Федерации анестезиологов-реаниматологов России. Как признается врач, это, конечно, приятно. Но не является самым главным. Ведь важнее всего человеческая жизнь.

О своем сорокалетнем медицинском стаже, детских мечтах и выборе профессии Леонид Смотриков поделился с «КП-Омск».

Фото: минздрав Омской области

Леонид Федорович, почему пошли в медицину, может, в семье были примеры?

- Я не собирался в медицину, очень хотел стать военным летчиком. Но не получилось по военной комиссии. Просто мечта детства. Я даже сейчас смотрю на самолеты - и дрожь. В школу как-то приходил подполковник морской авиации. А там, представляете, кортик, форма… Для пацана, сами понимаете, это многое значит.

Если и не летчик, то профессия должна быть важной и нужной. Я так решил для себя. По окончании школы выбор пал на медицинскую профессии. Тогда я твердо решил, что нужно идти туда, где нужно спасать людей. А это – лечфак.

Как вы стали анестезиологом?

- Когда мы в 1976 году заканчивали, у нас не было кафедры анестезиологии. Но пока я учился в институте, мне это направление понравилось. А потом когда работал в Крутинке после института терапевтом, с хирургами сложились хорошие отношения. Меня отправили учиться на анестезиолога, и где-то с 1981 года работаю.

Вы выбрали такое сложное и ответственное направление. Кто вам в этом помогал?

- Моими наставниками были Надежда Петровна Корчагина и Рита Владимировна Кузьмина. Кузьмина мне книги рекомендовала, какие читать. И каждую пятницу проверяла полученные знания. Я очень ей благодарен. Мы тогда работали в областной больнице. Кроме работы, мне давали литературу, которую не так-то просто было достать. А там такие талмуды были, поэтому в голове всегда была каша. А когда я пятницу приходил к ней, всю эту кашу она мне раскладывала по полочкам.

Что сложного в вашей профессии?

- Жалко, когда молодые умирают. Сколько работаю, никак не могу привыкнуть к этому.

А были ли истории из практики, которые запомнились сильнее всех?

- Историй очень много, все они запоминаются. Переживаешь за всех. Только БСМП1 открылось, я сразу пришел сюда. И вот уже 32 года. Привозят, например, пациента с ножевым ранением. Остановка сердца. А у нас хирургов-то лучших набрали. Они давай открытый массаж делать: ему грудь распахивают и давай… а милиционеры смотрят и за кобуру сразу тянутся.

Замечали ли вы, как меняется картина поступающих пациентов? Кого стало больше, с какими диагнозами убавилось людей?

- Много погибают в ДТП, стало меньше наркоманов. Но пациентов с онкологическими и генетическими заболеваниями тоже много. Смотришь, она бедненькая… ей всего тридцать с небольшим, а уже до того измученная. Смотрит на нас – прикоснись, а ей уже больно.

Расскажите, из вашей семьи кто-то пошел по вашим стопам?

- Внук собирается идти в медицину. Так удивился, когда он мне об этом сказал. Правда, он еще в восьмом классе учится, может, 100 раз передумает. Но сейчас ходит углубленно занимается химией, на кружок по биологии. Говорит, хочет стать хирургом.

Леонид Федорович, вы уже на протяжении 10 лет сами являетесь наставником многих будущих медиков. Скажите, не все ли потеряно в современной медицине?

- Есть талантливая молодежь. Все ребята умные. Всегда были, есть и будут. Кто-то рвет из под себя, а кто-то учится «слеганцой». В основном, ребята иду хорошие. Кто хочет, те быстро растут в нашем БСМП-1.

Фото: минздрав Омской области

В свои 69 лет вы прекрасно выглядите. Поделитесь секретами здоровья с омичами.

- Секретов здорового образа жизни никаких нет. Главное, не злоупотреблять. Я давно уже порываюсь уйти из профессии, но вот коллеги все не отпускают. Конечно, мне дают здесь поблажки - я практически не дежурю. Потому что, если в другой больнице можно немного поспать, то у нас в БСМП1 всегда поток пациентов. А для меня главное, чтобы каждый из них получил помощь.

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