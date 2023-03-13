Жертвы контроля сознания: предводителя омской секты, который при помощи гипноза выманил сбережения у сотни прихожан, приговорили 1,5 годам колонии

Пастор заявил в суде заявил, что будут обжаловать приговор. Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области

В Омске суд вынес приговор пастору евангельской церкви «Новое Творение» Станиславу Москвитину. Его обвиняют в психологическом насилии над прихожанами.

Как было установлено в суде, религиозная организация действовала на территории региона с 2016 года. В ходе богослужений Москвитин использовал техники контроля сознания, в том числе гипноз, оказывающие влияние на психику адептов, среди которых были и дети. «Зомбированные» прихожане с легкостью отдавали пастору все свои сбережения. Деньги предводителю секты за несколько лет передали более сотни прихожан.

Кроме того, священнослужитель склонял своих последователей к отказу от квалифицированной медицинской помощи.

Пересекли деятельность пастора сотрудники УФСБ России по Омской области. По материалам, собранным ведомство, Следственный комитет завел уголовное дело, которое после завершения расследования было передано в суд.

Кировский районный суд признал Москвитина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 239 УК РФ «Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением», и назначил ему 1,5 года колонии общего режима. Однако с приговором мужчина не согласился и заявил, что собирается его обжаловать.

Напомним, ранее в распоряжении «КП-Омск» оказалось видео ФСБ России по Омской области задержания предводителя церкви «Новое Творение» Москвитина.

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