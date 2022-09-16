Тонны религиозной литературы: появились кадры обысков пастора омской секты, над которым начался суд

Фото: стоп-кадр видео задержания пастора «Папы».

В распоряжении «КП-Омск» появилось видео УФСБ России по Омской области в день задержания пастора самовольной религиозной организации «Новое Творение». Напомним, что главу секты - 53-летнего жителя Омска задержали в июле прошлого года. А 14 сентября мужчину начали судить по статье уголовного кодекса «Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью».

Как отметила старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова, пастор сумел подавить волю и выманить таким образом деньги более, чем у сотни своих прихожан.

- Он применял специфические психологические приемы и методы воздействия на психику человека. Подавлял волю своих прихожан для того, чтобы они не могли самостоятельно принимать решения, - пояснила Лариса Болдинова.

Так в день своего задержания пастор радел за покупку нового дома для «церкви». Он сам писал прихожанам в мессенджерах о том, что из 3,5 миллионов рублей - такова цена двухэтажного загородного особняка - осталось набрать всего 150 тысяч рублей.

- Мы благословляем каждый рубль, каждую жертву и каждого участника вклада в покупку Дома. Мы это сделаем. Вера творит чудеса. 29 июня, во вторник, сделка. Осталось чуть меньше трех дней. Позже выложим свидетельство о чудесах и вашем участии в этом, - таким образом «Папа», как он сам себя называл, стимулировал подопечных собрать последние деньги на особняк.

Судя по кадрам задержания, в тот момент пастор жил действительно скромно. На видео - едва отремонтированная двушка с довольно дешевой мебелью. Скорее всего, «Папа» готовился к переезду со своей семьей, и законной и религиозной, именно в этот дом.

Но больше всего поражает обилие религиозной литературы - заветов, наставлений, молитв и прочих мудреных для прихожан текстов, благодаря которым пастор верно шел к своей цели - благополучно жить дальше на их пожертвования.

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