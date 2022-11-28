Менял подгузник и не удержал: в Омской области умер ребенок, которого уронил родной отец

Наказание отцу определит суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До двух лет колонии ждет 45-летнего омича за причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все произошло в августе, когда отец менял своему шестимесячному ребенку подгузник. Мужчина не удержал ребенка в руке и уронил.

- Удерживая одной рукой, второй рукой пытался снять подгузник, однако не удержал ребенка в руках и уронил. В результате этого младенец упал, ударившись головой о ногу родителя, - уточнили в ведомстве.

В Следственном комитете рассказали, что первоначально обвиняемый выдвинул версию о том, что мальчик сам выпал из кроватки, а также утверждал, что ребенка уронила на пол жена, однако в ходе следствия эти показания были опровергнуты.

Через месяц малыша не стало, виной всему полученные повреждения при падении. Отец вину полностью признал, сейчас он ожидает суда.

Известно, что горе-родитель был ранее судим за наркотики.

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