Менял подгузник и не удержал: в Омской области умер ребенок, которого уронил родной отец

Наказание отцу определит суд.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
До двух лет колонии ждет 45-летнего омича за причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Все произошло в августе, когда отец менял своему шестимесячному ребенку подгузник. Мужчина не удержал ребенка в руке и уронил.
- Удерживая одной рукой, второй рукой пытался снять подгузник, однако не удержал ребенка в руках и уронил. В результате этого младенец упал, ударившись головой о ногу родителя, - уточнили в ведомстве.
В Следственном комитете рассказали, что первоначально обвиняемый выдвинул версию о том, что мальчик сам выпал из кроватки, а также утверждал, что ребенка уронила на пол жена, однако в ходе следствия эти показания были опровергнуты.
Через месяц малыша не стало, виной всему полученные повреждения при падении. Отец вину полностью признал, сейчас он ожидает суда.
Известно, что горе-родитель был ранее судим за наркотики.
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