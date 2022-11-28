В Омске пожарные потушили огонь в торговом центре «Триумф»

Фото: ГУ МЧС по Омской области

Главное управлении МЧС России по Омской области заявляет о локализации возгорания в торговом центре «Триумф», расположенном по улице Березовского, 19. По данным спасателей, взять под контроль ситуацию удалось около девяти утра.

- На месте работают 15 автоцистерн, 108 человек личного состава. По прибытии было обнаружено горение внутри склада. Работают звенья ГЗС попеременно. В 08.57 объявлена локализация, - прокомментировал замначальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Ринат Ханафеев.

Напомним, что сообщение о возгорании складского помещения поступило в 06.18. Пожарные прибыли на место через 5 минут. По предварительным данным, пострадавших в инциденте нет. Площадь пожара составила 1350 квадратных метров.

Обстоятельства утренней трагедии будут выяснять следователи.

По оперативным данным регионального МЧС, ликвидация открытого горения зарегистрирована в 11.51 по местному времени.

Фото: ГУ МЧС по Омской области

Фото: ГУ МЧС по Омской области

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