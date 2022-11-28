Склады ТК «Триумф» загорелись в 6 утра по омскому времени

В режиме реального времени. За ЖК «Высоцкий» наблюдается сильное задымление. Фото: smotriomsk.ru

28 ноября на улице Березовского,19 начался пожар в крупном торгом комплексе «Триумф». На месте работают сотрудники МЧС России по Омской области.

Известно, что сообщение о задымлении поступило на пульт дежурного в 06.18. Началось всё со складского помещения на первом этаже . На месте организовано шесть звеньев газодымозащитной службы.

К тушению огня привлечены 122 сотрудника МЧС и 22 единицы техники. Пока площадь пожара и причины его возникновения уточняются.

- Бригады «скорой» дежурят на месте пожара в «Триумфе». В случае, если кому-то потребуется помощь, ее окажут максимально оперативно, - прокомментировали в региональном минздраве.

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