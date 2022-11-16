В омской пятиэтажке полностью сгорел подъезд

Фото: МЧС России по Омской области

Омское управление МЧС России сообщило, что минувшая ночь выдалась сложной. В одной из городских пятиэтажек случился пожар, и 20 человек с трудом эвакуировали даже спасатели. Причиной затруднений стал бытовой мусор, которым были забиты все лестничные пролеты в доме.

Фото: МЧС России по Омской области

- Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера 15 ноября в 23 часа 21 минуту. Во время следования на пожар мы уже знали, что данное жилое здание раньше числилось как общежитие. А это означает: сплошные коридоры и угроза для людей в виде дыма и огня. По прибытии руководитель тушения пожара № 1 Антон Волынкин оценил обстановку и правильно выбрал решающее направление на пожаре - спасение и эвакуацию людей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Пожарные прибыли на место происшествия всего за 5 минут, но едкий дым уже распространился по всему зданию.

Фото: МЧС России по Омской области

- В подъезде на эвакуационных лестничных маршах с первого по пятый этажи горел строительный и бытовой мусор. Два звена газодымозащитной службы спасали людей, а другие два буквально успевали поймать огонь на подходах к жилой части этажей дома. Горение интенсивно распространялось по деревянным перекрытиям, - добавили омские спасатели.

Сотрудники МЧС России «отбивали» двери жилых помещений от огня и успели прекратить его распространение, когда пламя перекинулось на чердачное помещение многоквартирного дома. В итоге жилая часть здания, другой лестничный марш и крыша дома не пострадали.

- Всех людей - 20 человек не могли эвакуироваться самостоятельно - мы успели вывести. На месте происшествия от МЧС России работали 36 человек личного состава, было задействовано восемь единиц пожарно-спасательной техники. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Пострадавших нет, - подытожили в МЧС.

А также добавили, что на момент возгорания в доме находились 70 человек, 50 из них смогли выбежать на улицу сами.

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