Пожар произошел в омском этнопарке «Ферма»

Фото: «Инцидент Омск» во Вконтакте

В омском этнопарке «Ферма», который расположен на Зеленом острове, произошел пожар. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

Как оказалось, горела крыша бани. На возгорание незамедлительно отреагировали спасатели. В составе было задействовано пять пожарных расчетов и 23 человека личного состава.

- Эта баня личная и не используется в коммерческих целях. Кровля немного пострадала. Загорелось межкровельное пространство: от температуры трубы дымохода произошло возгорание деревянных конструкций. Мы проводили замену дымохода, а это был пробный запуск — обычно так по технологии и надо делать, но в результате произошло возгорание, - прокомментировал НГС55 управляющий Антон Парамонов.

К слову, пострадавших в происшествии зафиксировано не было.

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