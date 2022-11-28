Оптимизационная политика томича Замятина довела ОмГУ до массовых увольнений

Фото: министерство науки и высшего образования РФ

Альма-матер большинства журналистов Омска, а также представителей местной власти терпит крушение. Новая оптимизационная политика, проводимая в Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского, буквально на глазах разрушает вуз.

О новых подробностях со стен ОмГУ пишут «Коммерческие вести». Издание утверждает, что 30 ноября станет последним днем работы главного бухгалтера университета Ольги Василенко. За ее плечами 20 лет служения вузу и пять ректоров. Последнего, женщине перенести не удалось.

В декабре пост начальника управления покидает доктор физико-математических наук, профессор Павел Прудников. Он когда-то был проректором по научной работе, однако должность на время упразднили, а потом на его место привезли другого томича Семена Ефимова - коллегу Замятина.

Проректором по учебной работе стал еще один томич — кандидат физико-математических наук Борис Кадлубович. Вскоре свои кресла покинут проректор по информационным технологиям Дмитрий Лавров и начальник отдела закупок и снабжения Наталья Лещенко.

- Что касается и.о. проректора – любопытный документ показали «Коммерческим вестям»: оказывается университет платит за Замятина 92 тысячи рублей ежемесячно за аренду жилья в Старгороде на улице Василия Шукшина, 9, - делится эксклюзивом издание.

При этом, в университете периодически возникают казусы, например, с гардеробами, которые администрация отказывается финансировать «в целях экономии». Проблемы существуют в общежитии, да и что греха таить, в самой администрации вуза.

Напомним, Сергей Замятин находится в статусе и.о. с 7 декабря 2021 года. За этот период из университета с завидной периодичностью доносятся скандальные новости. То, по решению ректора, была проведена реорганизация факультетов. Потом начались увольнения, проблемы с организацией учебного процесса студентов и прочее. Но почему-то никто из компетентных органов не обращает внимания на все события, происходящие в высшем образовательном учреждении.

Так как университет подчиняется федеральному министерству, наверное, проверкой всех обстоятельств стоит заняться региональному управлению СК и прокуратуры? Всё-таки судьба Альма-матер многих работников этих структур находится в подвешенном состоянии.

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