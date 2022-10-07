И.о. ректора ОмГУ Замятин отправляет омских студентов раздавать повестки

Фото: НГС55

Раздавать повестки омских студентов отправляет и.о. ректора ОмГУ Сергей Замятин. Об этом сообщает НГС55, а ранее такая такая же информация появилась в одном из телеграм-каналов Омска.

Согласно имеющемуся в редакции документу, декану юрфака с 29 сентября по 5 октября нужно было ежедневно выделять по 30 обучающихся старшекурсников для вручения повесток.

За это им обещалась матпомощь и освобождение от пар. Курировать работу должна была администрация САО.

Напомним, руководитель вуза прославился своим новаторством. Ранее он начал масштабное объединение факультетов вуза, а чуть позже сообщалось о прекращении работы раздевалок в корпусах и проблемах размещения студентов в общежитии.