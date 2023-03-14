Новые средства реабилитации инвалидов со стойкими нарушениями зрительных функций

С целью компенсации стойких ограничений основных категорий жизнедеятельности (способности к самообслуживанию, ориентации, общению, обучению, трудовой деятельности), социально-средовой реабилитации, преодоления социальной изоляции, расширения коммуникативных связей у инвалидов с нарушением функции зрения с 1 марта 2023 года вступает в силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 января 2023 года № 42-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р» (далее - Распоряжение).

Согласно Распоряжения в раздел «Технические средства реабилитации» (далее – ТСР) включены вспомогательные электронные средства ориентации с функциями определения расстояния до объектов, определения категорий объектов, лиц людей, с вибрационной индикацией и речевым выходом.

Чаще всего граждане, имеющие нарушения функции зрения вынуждены просить родственников о помощи, чтобы выполнить даже самые небольшие задачи и дела. Электронные средства ориентации помогают определять окружающие предметы, распознавать лица, обходить препятствия и даже читать тексты. Для незрячего это ощутимая помощь, позволяющая чувствовать себя более уверенно и жить более независимой и качественной жизнью.

Данное техническое средство реабилитации показано при выраженных либо значительно выраженных нарушениях функции зрения; при комбинированном нарушении сенсорных функций (зрения и слуха) у детей-инвалидов: значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) в сочетании с нарушениями сенсорных функций (слуха) I, II, III, IV степени при возможности компенсации нарушений слуха.

Имеются относительные медицинские противопоказания это значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом; значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); возраст менее 10 лет.

Получить ТСР бесплатно люди с инвалидностью могут в том случае, если эти изделия включены в индивидуальную программу реабилитации или абилитации. Такие программы разрабатывают и выдают федеральные госучреждения медико-социальной экспертизы.

Врач методист организационно-методического отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России Недосекова И.В.