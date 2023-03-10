Директор фирмы обвиняется во взятке, которую у него вымогал омский чиновник

За свою беспечность в тюрьму может сесть и сам директор фирмы. А мог бы просто «сдать» полиции наглого чиновника. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Следственный комитет передает в суд очередное уголовное дело о взяточничестве в госекторе. Нажива взяткополучателя составила 185 тысяч рублей.

А произошло все следующим образом: 36-летний начальник сектора архитектуры и строительства Управления строительства Называевского муниципального района потребовал у 44-летнего руководителя строительной фирмы дань за то, чтобы подписать все необходимые бумаги о выполненных работах.

- Он, в ходе работы по исполнению муниципальных контрактов, заключенных с коммерческой организацией, заведомо зная о невыполненных и выполненных с недостатками работах, вводил в заблуждение относительно объема и качества выполненных работ заказчиков муниципальных контрактов, убеждая их в соответствии заявленных к исполнению и фактически выполненных коммерческой организацией строительных и ремонтных работ, в результате чего заказчиками муниципальных контрактов осуществлялось подписание актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат, - пояснили схему в пресс-службе Следкома.

Определен и период, когда была получена взятка. По данным следствия, с 29 сентября 2019 года по 04 августа 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

УФАС оштрафовало на 18 млн рублей участников картеля при закупках медоборудования в Омской области

Дела сбежавшего экс-министра здравоохранения Ирины Солдатовой и по сей день доставляют неудобства ведомству (подробнее)