УФАС оштрафовало на 18 млн рублей участников картеля при закупках медоборудования в Омской области

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Омское УФАС обязало участников картельного сговора при закупке оборудования для медучреждений региона выплатить штрафы на общую сумму в размере более 18 миллионов рублей.

Напомним, госконтаркты на поставку медицинского оборудования для лечения больных коронавирусом на общую сумму свыше 634 миллионов рублей были заключены с нарушением антимонопольного законодательства подконтрольным региональному минздраву КУ ОО «Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» с несколькими компаниями: ООО «УникХелз», ООО «Линкос МК», ООО «НикМед» и ООО «НьюМедТех».

Антимонопольная служба установила, что сделка была проведена с нарушением принципа конкуренции при закупках. Чиновники минздрава, которым в 2020 году руководила Ирина Солдатова, давали указания Дирекции заключить контракты с конкретным поставщиком. Цены, по которым приобреталось медоборудование, были завышены.

Отметим, что после известных событий экс-министр Ирина Солдатова уехала в ОАЭ, где и продолжает находится по сей день.

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