Суд подтвердил картельный сговор при закупках медоборудования в Омской области

Фото: медвестник.ру

Апелляционный суд признал законным решение УФАС России по Омской области по делу о картельном сговоре между региональный минздравом и ООО «НьюМедТех».

Ранее ведомство выявило нарушения законодательства в действиях подконтрольного региональному миздраву КУ ОО «Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» и ООО «НьюМедТех». В 2020 году министерство, возглавляемое тогда Ириной Солдатовой, заключило государственные контракты на поставку медоборудования для лечения больных коронавирусов на сумму в размере 5 миллионов рублей.

Как установил УФАС по Омской области, действия сторон привели к ограничению конкуренции, тем самым нарушив процедуру закупок. В частности, минздрав не попытался обосновать начальную максимальную цену контрактов.

ООО «НьюМедТех» попыталось оспорить решение омских антимонопольщиков. Однако Коллегиальный орган ФАС России оставило его без изменений.

Компания тогда обратилась в суд, но вновь потерпела неудачу - суду двух инстанций отказали ей в удовлетворении требований.

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