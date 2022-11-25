«Вадим больше не придет»: в Омской области почти полгода разыскивают загадочно пропавшего парня

Фото: Фото: ПСО «ДоброСпас-Омск»

В Омской области почти полгода идут поиски парня, который ушел из дома и не вернулся. История его исчезновения крайне загадочна.

По данным поисковиков, 21-летний Вадим Цируль ушел из дома в Омске около 12 часов дня 23 июня этого года и не вернулся.

В паблике «Тара360º | Новости Тары» утверждают, что парень уехал из Омска на УАЗе в неизвестном направлении. Последний раз его видели утром 24 июня в Седельниково, когда он покидал гостиницу.

Спустя несколько дней в районе села Егоровка и деревни Межевная нашли автомобиль, на котором мог передвигаться пропавший омич. В салоне машины оказались документы и странная записка. Ее текст гласил, что Вадим не придёт. С тех пор никакой информации о местонахождении парня нет.

Напомним, ранее в Омске пропала молодой педагог. Об исчезновении девушки родственники сообщили в полицию только спустя полгода.

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