В Омске на Левобережье иномарка влетела в матчу освещения

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омске ночью на Левобережье произошла авария, в результате которой пострадали два человека. Сообщение о ДТП поступило в Госавтоинспекцию в 23:10.

По предварительной версии, 52-летний водитель автомобиля «Хендай», будучи навеселе, двигался по улице Лукашевича. В районе дома №27 он не справился с управлением и влетел в препятствие справа по ходу движения - в бетонную мачту городского освещения.

При аварии пострадал водитель и его пассажир - 55-летняя женщина. Их с травмами доставили в медицинское учреждение.

В ходе медосвидетельствования выяснилось, что содержание алкоголя в крови омича составило 1,698 мг/л (примерно пол бутылки водки).

На мужчину завели административное производство по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

По факту ДТП правоохранители проведут проверку, в результате которой будут установлены все его обстоятельства и причины.

Напомним, ранее в Омске на путепроводе на улицы Лизы Чайкиной в аварии серьезно пострадали три человека.

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