Перелом черепа, сотрясение мозга и реанимация: в Омске на путепроводе на улице Лизы Чайкиной произошло страшное ДТП

Фото: УМВД России по Омской области

Накануне на путепроводе в районе улицы Лизы Чайкиной произошло страшное ДТП, в результате которого серьезно пострадали 3 человека, среди них один ребенок.

По предварительной версии, 41-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля «Тойота Аллион», двигался по путепроводу со стороны улицы Лизы Чайкиной. В один момент она не справилась с управлением и влетела в ограждение.

В результате аварии пострадали водитель и два пассажира иномарки - 65-летняя женщина и 13-летний мальчик. Их травмами доставили в больницу.

Врачи диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму, перелом костей основания черепа, гематому и судорожный синдром. Мальчик сейчас находится в реанимации. Женщины также получили не менее серьезные травмы.

- В Городскую больницу № 1 привезли 41-летнюю женщина водителя и 65-летнюю пассажирку. У младшей пострадавшей после обследования были диагностированы ушибы, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. У пенсионерки — открытый перелом ноги. Обе женщины госпитализированы, - цитирует «Город55» источник в экстренных службах.

Окончательные обстоятельства и причины аварии госавтоинспекторы установят в ходе проверки.

Напомним, ранее в Омской области произошло массовое ДТП, в результате которого водитель фуры заживо сгорел в кабине.

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