В Омской области на «трассе смерти» произошло жуткое массовое ДТП

Огонь уничтожил полностью кабину большегруза. Фото: Госавтоинспекция.

Накануне ночью на «трассе смерти» в Омской области произошло очередное массовое ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Как стало известно, фура «International» в районе 93 километра автодороги Тюмень-Омск въехала в колонну машин, которые стояли около светофора в месте ремонта моста. Ее водитель не успел затормозить и врезался в другой грузовик «Freightliner», который уже влетел автомобиль «Toyota» с прицепом. Эта «легковушка» потом столкнулась с «Chevrolet».

Фото: Госавтоинспекция.

Кабина больше груза «International» загорелась от сильного удара. Находившийся в ней водитель погиб на месте. Множественные травмы получила 49-летняя пассажирка автомобиля «Chevrolet».

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, что установить все причины и обстоятельства страшной аварии. Движение по участку трассы, где произошло ДТП, частично ограничено.

Напомним, ранее на трассе смерти столкнули три грузовика. Тогда водитель «газельки» от полученных травм скончался на месте.

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