В Омской области на «трассе смерти» столкнулись три грузовика

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Накануне днем в дежурную часть ОМВД России по Омскому району поступило сообщение о ДТП. Об рассказали в пресс-службе ведомства.

Как установили правоохранительные органы, 28-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля ГАЗель «СОБОЛЬ», двигался по трассе Тюмень–Омск. По предварительным версии, в районе 830 километра дороги он выехал на «встречку и столкнулся «Мерседесом», за рулем которого находился 57-летний омич. После этого водитель «газельки» не справился с управлением и врезался в КамАЗ, за рулем которого был 44-летний мужчина, двигавшийся во встречном направлении.

В результате аварии водитель газели скончался от полученных на месте до приезда медиков.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят следственную проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, раннее на «трассе смерти» произошло массовое ДТП, в результате которого пострадала одна женщина.