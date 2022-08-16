В Омской области на «трассе смерти» произошло массовое ДТП

Фото: соцсети.

Этим утром в массовой аварии на участке 428-430 километр автодороги Омск-Тюмень, которая в народе известна как «трасса смерти» из-за частых смертельных ДТП, столкнулись 4 автомобиля. Ее причиной стал густой дым, снизивший видимость на дороге.

Фото: соцсети.

- Сегодня утром в ОМВД России по Крутинскому району поступило сообщение о ДТП. Предварительно установлено, что водитель «Хонды», мужчина 1969 года рождения, двигаясь по трассе Омск-Тюмень, в районе 430-го км допустил столкновение с ВАЗ-2106 под управлением мужчины 1962 года рождения, который продвинулся вперед и допустил столкновение с «Ниссаном» под управлением женщины 1987 года рождения. Затем мужчина 1971 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген», допустил столкновение с «Хондой». Ранее из-за задымления на дороге им пришлось снизить скорость, – сообщили в полиции.

Фото: соцсети.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 52-летней пассажирке «Хонды», которую доставили в районную больницу.

Напомним, это не первый случай массового аварии на данном участки автодороги из-за задымления с начала текущего месяца. 4 августа произошло похожее ДТП, в результате которого столкнулись четыре автомобиля и одна женщина была доставлена в больницу.