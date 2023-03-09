В Омске пятиэтажка на Энтузиастов может рухнуть из-за трещин в стенах

Фото: стоп-кадр видео «Вести.Омск»

С приходом весны в Омске «повылазили» не подснежники, а аварийные дома. «Вести.Омск» в очередной раз рассказали о еще одной пятиэтажке, жители которой боятся обрушения стен.

Жилой дом расположен по адресу: улица Энтузиастов, 19. Соседи никак не могут достучаться до голоса совести своей управляющей компании, которая не хочет слышать о проблемах своих подопечных.

По словам местных, стены дома покрыты трещинами, которые берут начало из фундамента. В подвале даже найдена причина этого коммунального хаоса: из-за подмыва несущей стены ее начало вести.

Между тем, на ситуацию тут же отреагировали в прокуратуре. Надзорный орган организовал проверку.

- Необходимо дать оценку работы управляющей компании требований к эксплуатации дома, так же предстоит оценить состояние дома с точки зрения признания дома аварийным, проведение в доме обследования, - прокомментировала «Вестям» прокурор Советского округа Жанара Шарипова.

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