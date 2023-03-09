Праздник с огоньком: в Омске в Международный женский день загорелась шашлычная на Левобережье

Фото: скриншот видео, предоставленного пабликом «Инцидент.Омск» во «ВКонтакте».

В Омске празднование 8 марта закончилось пожаром в шашлычной на улице Волгоградской на Левобережье.

Как сообщили в ГУ МЧС по Омской области, сообщение о возгорании павильона, в котором находилась шашлычная, поступило в 23:05. К моменту прибытия пожарных из сооружения валил густой дым. В тушении приняли участие 12 человек личного состава, 3 единицы спецтехники. Работало одно звено газодымозащитной службы. Ликвидировать возгорание удалось в 01:02 9 марта.

Пламя повредило внутреннюю отделку павильона на площади 40 квадратных метров. К счастью, никто не постардал.

Причину пожара и материальный ущерб только предстоит установить.

Отметим, в прошлую пятницу, 3 марта, на Левобережье горел ресторан «ФанФан». В тушении пожара были задействованы 60 пожарных.

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