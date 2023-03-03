Ресторан Фан-Фан загорелся на Левобережье Омска

Фото: группа Я в шоке. Омск

На улице Авиационной в около 10 утра 3 марта загорелось коммерческое здание. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Позже в соцсетях появилось видео, на кадрах виден большой столб дыма, поднимающегося над зданием ресторана.

- Поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании на улице Авиационная. Горит кровля. На месте происшествия от МЧС России работают 60 человек личного состава, задействовано 17 единиц пожарно-спасательной техники, - уточнили в МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

По информации администраторов заведения, внутри здания никого не было. Огонь локализован в 11.26. На месте продолжают работать пожарные расчеты.

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