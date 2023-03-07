Экологические инициативы АО «ТГК-11» получили поддержку Фонда «Компас»

Компания снижает нагрузку на окружающую среду и повышает экологическую безопасность своих объектов.

Накануне одно из предприятий компании омскую ТЭЦ-5 посетили эксперты фонда «Компас». Здесь специалисты оценили работу электрофильтров нового поколения, которые были установлены в рамках Комплексного плана мероприятий по снижению выбросов. Всего на ТЭЦ-5 их установлено 8. Они осуществляют очистку дымовых газов при помощи электрической энергии и степень очистки достигает 99,5%.

Помимо этого, эксперты посетили очистные сооружения станции. Очистка сточных вод объемом 6000 м3/сут. осуществляется с применением традиционных и современных технологий.

Эксперты оценили вопрос перспективы перехода омских ТЭЦ на газ. Руководство ТГК-11 отметило, что для этого необходимо получить технические условия присоединения и гарантии поставщика газа обеспечить объемы топлива. Компания, в свою очередь, готова начать разработку проекта модернизации котельного оборудования. Директор Фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас» Татьяна Ковалева выразила готовность инициировать рассмотрение данного вопроса у Председателя Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина.

«В приоритете производственного процесса компании реализация долгосрочной программы по снижению нагрузки на окружающую среду. Экологическая безопасность – ключевой момент в работе омских ТЭЦ. На всех этапах модернизации теплоэнергоцентралей замена и ремонт оборудования проводится с учетом повышения эффективности станций вместе со снижением воздействия на экологию», - подчеркнул заместитель генерального директора АО «ТГК-11».

Татьяна Ковалева отметила открытость компании для диалога с общественными организациями. Именно такая позиция позволила изменить отношение экосообщества к лидеру теплоэнергетического комплекса города.