Житель приграничного города обматерил омских пограничников и попал под суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Отделался «административкой» житель города Исилькуля за оскорбление сотрудников пограничной службы.
Штраф в 10 тысяч рублей назначил суд исилькульцу за то, что в соцсети «Одноклассники» в блоке «Доска объявлений (г.Исилькуль)» опубликовал посты, содержащие высказывания, унижающие достоинство пограничников.
- Представленном высказывании, размещенном в сети Интернет, имелись суждения оскорбительного, уничижительного характера, содержали грубую брань, ненормативную лексику, - уточнили подробности в областном суде.
Местный суд признал мужчину виновным и за сквернословие наказал рублём.
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