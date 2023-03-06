Следком: в Омске отец выискивал малейший повод, чтобы избивать свою 15-летнюю дочь

Пресс-служба следственного комитета РФ по Омской области сообщила о заведении уголовного дела об истязании на 39-летнего отца-истязателя. Как утверждают в ведомстве, на протяжении полугода - с сентября 2022 года по март 2023 года - родитель систематически и не без удовольствия избивал свою 15-летнюю дочь. В полицию с заявлением обратились педагоги школы, где училась девочка. В очередной раз они увидели на теле ребенка страшные синяки. После проверки отца взяли под стражу на 2 месяца.

- По версии следствия, используя надуманные поводы в виде малозначительных проступков несовершеннолетней, с целью наказания и причинения физических и психических страданий, отец систематически наносил дочери побои, - прокомментировали следователи.

В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, соседи, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также причин и условий случившегося.