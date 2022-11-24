«Единственный шанс спасти»: омичам предлагают стать донорами костного мозга

Сдавая кровь, можно получить звание почетного донора. Фото: Иван МАКЕЕВ

Спасти чью-то жизнь не будучи врачом или сотрудником МЧС. Оказывается это не из серии чего-то фантастического, а суровая реальность. Сегодня подарить жизнь человеку можно всего лишь став донором крови. Сильнее всех в Омской области в этом нуждаются пациенты с раком крови.

— Зачастую единственный шанс спасти такого пациента - донорская трансплантация костного мозга, а точнее пересадка гемопоэтических стволовых кроветворных клеток. Но в России база доноров крайне мала, доноров не хватает. Границы закрыты, поэтому найти донора за рубежом очень сложно и дорого, - поясняет главврач онкодиспансера Дмитрий Маркелов.

Если раньше, что называется, брата по крови искали по всему миру, сейчас в этом плане врачи испытывают затруднения: очень дорогая транспортировка получается. Потому в России начали формировать местный регистр доноров.

Кровь для переливания или для выделения гемопоэтических стволовых клеток - не важно. Пополнить базу может каждый, кто имеет желание и не имеет противопоказаний. Чтобы помочь такому пациенту, нужно сдать мазок в Центре переливания крови омского онкодиспансера, и помочь кому-то незнакомому, но очень близкому по крови.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омские онкологи удалили пациентке 16-килограммовую опухоль репродуктивной системы

Медики бьют тревогу: из-за пропусков плановых осмотров в период коронавируса стало намного больше пациенток с раковыми опухолями крупных размеров (подробнее)