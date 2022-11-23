Омские онкологи удалили пациентке 16-килограммовую опухоль репродуктивной системы

Фото: пресс-служба минздрава Омской области.

Омские онкологи сообщили, что накануне прооперировали жительницу региона с довольно запущенной опухолью в репродуктивной системе. Новообразование разрослось в живот до 16 килограммов. Когда пациентка пришла к онкологам после нескольких пропусков плановых осмотров в период коронавируса, медики ахнули. Опухоль за этот период достигла гигантских размеров! После приема лечащий врач незамедлительно принял решение оперировать женщину хотя бы из соображений безопасности других органов.

– Операция прошла очень хорошо, – рассказал врач-онколог гинекологического отделения Клинического онкологического диспансера Александр Сафронов. – Новообразование было выше уровня малого таза, поэтому врачи не сразу смогли его диагностировать. Вес опухоли составил 16,5 килограмма, её целостность не была нарушена, мы благополучно удалили весь массив пораженных тканей. Также во время операции мы удалили и грыжу.

Самое опасное, что новообразования внушительных размеров - печальный тренд этого года. Среди омичей уже двум пациентам удалили опухоль весом свыше 10 килограммов. Медики предположили, что сначала на карантин по коронавирусу были закрыты многие медучреждения, а затем, ввиду опасности вируса, онкобольные и сами не спешили посещать общественные места.

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