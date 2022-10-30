В Омске онкологи спасли женщину с опухолью весом около 20 килограммов

Если бы женщина повременила с обращением к врачам, то опухоль могла бы просто лопнуть Фото: Олег УКЛАДОВ

Омские онкологи-гинекологи спасли женщину с опухолью в брюшной полости весом почти 20 килограммов.

Как рассказали врачи, омичка была склона к полноте и не сразу заметила, что стала набирать вес. Тем временем опухоль в животе увеличивалась день за днем. Почти год женщина обращалась к медикам. Однако в один момент «пузырь» в брюшной полости начал сдавливать внутренние органы и затруднять дыхание. В онкодиспансере омичке оперативно провели операцию и удалили опухоль.

Фото: пресс-служба минздрава Омской области

- Операция прошла хорошо, пациентке очень повезло. Не смотря на огромный объем опухоли - а вес её составил 19 килограммов 200 граммов, - не дошло до распада, она осталась целостной. У нас получилось удалить ее без повреждения, то есть ее содержимое не попало в брюшную полость. Если бы женщина еще повременила с обращением к врачу, стенки опухоли могли истончиться и она могла разорваться, тогда объем лечения был бы совершенно другой и стадия была бы другая, лечение заняло бы продолжительное время, - рассказал врач-онколог гинекологического отделения Клинического онкологического диспансера Александр Сафронов.

Сразу после операции пациентке стало лучше - легче стало дышать, артериальное давление пришло в норму. Самое главное - омичка смогла спокойно лечь на спину и на живот, что у нее не получалось сделать долгое время из-за огромной опухоли.

По словам врачей, женщине повезло, что злокачественная опухоль такого размера все равно была классифицирована как начальная стадия онкозаболевания.

Омичке после операции не придется проходить химиотерапию, достаточно потратить немного времени на восстановление. Однако женщине необходимо будет постоянно посещать лечащего врача.

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