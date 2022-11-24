Машина-путешественница: иномарка жителей Челябинской области «доехала» до Омска, пока те отдыхали заграницей

Фото: УМВД России по Челябинской области

Пока жители Челябинской области находились в отпуске заграницей, их автомобиль тоже «отправился в путешествие», но только по России. Конечной точкой маршрута стал Омск.

Осенью сельчане уехали отдыхать заграницу. В один из дней долгожданного отпуска им позвонили соседи, так как, не увидев в дворе авто, подумали, что они уже вернулись домой. Владельцы машины удивились и пояснили, что еще находятся на отдыхе. К тому же, по их словам, ключей от иномарки не было ни у родственников, ни у знакомых семьи.

Как установили прибывшие на место полицейские, неизвестные проникли на участок потерпевших, нашли ключи от автомобиля и, заведя его, уехали.

- Оперуполномоченными уголовного розыска был проведен большой комплекс мероприятий, в результате которого был установлен путь движения злоумышленников, а также то, что похищенный «Тигуан» двигался по трассе в сопровождении другого автомобиля, затем исчез. Однако, при детальном анализе выяснилось, что похожий автомобиль, но с другими номерами через некоторое время продолжил движение по трассе. Оперативникам удалось отследить путь похищенной машины через несколько регионов, вплоть до Омска, где она и была обнаружена, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Челябинской области.

Оперативникам удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 40-летний житель Челябинска. При задержании у мужчины изъяли поддельные автодокументы и ключи.

Сейчас на угонщика завели уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства обстоятельства преступления и продолжают поиски возможных соучастников.

Напомним, ранее сельчанин, лишенный водительский прав, приехал в Омск искать работу, а итоге угнал служебный грузовик троллейбусного депо, пока его водитель отправился пообедать.

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