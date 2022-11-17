В Омске пьяный житель Исилькуля угнал служебный «Урал», пока водитель отлучился на обед

Фото: стоп-кадр видео УМВД России по Омской области

Сразу два уголовных дела за угон и управление транспортом в пьяном виде грозит 44-летнему жителю Исилькуля. Его подозревают в угоне служебного «Урала», который был припаркован на улице Марченко.

История нетривиальная. Работник муниципального предприятия приехал на железнодорожный вокзал починить троллейбус. Все работы были выполнены, и с чистой совестью мужчина направился на обед. Правда, оставил машину не запертой, а ключи в замке зажигания. Этим и воспользовался злоумышленник.

- Когда водитель вернулся, то автомобиля уже не было. Через 40 минут автоинспекторы остановили угнанный транспорт на улице Волгоградской. В кабине находился 44-летний мужчина, лишённый водительских прав, - пояснили в региональном управлении МВД.

Помимо отсутствия прав, приезжий был еще и пьян. После он признался, что приехал в областной центр, чтобы устроиться на работу. Выпив, пошел гулять по городу, но тут ему попался автомобиль. Потом все как в тумане.

Теперь любителя халявной езды ждет суд.

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