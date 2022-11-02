В Омске жених с сайта знакомств угнал иномарку у своей дамы сердца

Именно этого гражданина разыскивает полиция. Фото: УМВД России по Омской области

Молодая женщина, проживающая в частном доме прямо в центре Омска, оставила у себя мужчину и лишилась дорогостоящего авто. Новенький автомобиль «Kia Sportage» стоимостью более двух миллионов рублей исчез из гаража, как только она ушла на работу.

В полиции уточняют, что с подозреваемым исчезнувшим женихом потерпевшая познакомилась на сайте знакомств пару месяцев назад. Они периодически встречались, но вот последнее свидание закончилось неожиданно. Вернувшись домой леди не обнаружила ни гостя, ни личный автомобиль.

- Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. По подозрению в совершении данного преступления разыскивается Хамандритов Денис Михайлович 1982 г.р., - уточняют в региональном УМВД.

Всех, кто знает о местонахождении мужчины, просят сообщить в полицию. Конфиденциальность гарантируется: 8 908 100 75 00, 79-32-02, 112.

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