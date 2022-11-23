Ответили почетом: за финансовую помощь детским учреждениям омичей-благотворителей будут награждать званием

В разных городах России давно вручают такую премию. Фото: severnveter.ru.

В ходе пленарного заседания в Омском городском Совете, где было рассмотрено немало вопросов, городские депутаты поддержали инициативу мэра Сергея Шелеста. А именно - ввести в Омске почетное звание «Меценат года» и отмечать им тех, кто финансово помогал ремонтировать и оснащать школы, детские сады, кружки и секции. Напомним, что программу меценатства в Омске, в связи с низкими возможностями бюджета, с выходом в должность в практику Омска привнес градоначальник. Теперь будут повышать статус звания и проводить День мецената 13 апреля. В назначенную дату - определять счастливчика.

К примеру, появится даже нагрудный знак «Меценат». Проект представил вице-мэр Владимир Куприянов. Это важный посыл для всех предпринимателей Омска, считают инициаторы.

А предприниматели, трижды ставшие меценатом года, вообще могут быть представлены к присвоению звания «Почетный гражданин Омска». Имена самоотверженных бизнесменов внесут даже в Книгу меценатов города, на зданиях, где провели ремонт, - таблички с именами меценатов.

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